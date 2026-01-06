Скидки
Панатинаикос Афины — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис ответил, за счёт чего ЦСКА удерживает победную серию в Единой лиге

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андрея Пистиолис подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с саратовским «Автодором» (94:49), который завершился вчера, 5 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
94 : 49
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Митрович - 11, Уэйр - 10, Астапкович - 8, Курбанов - 8, Руженцев - 7, Чадов - 6, Антонов - 5, Ухов - 2, Зайцев - 1, Ключенков
Автодор: Хаджибегович - 16, Земский - 11, Пранаускис - 8, Евсеев - 5, Вольхин - 4, Коско - 3, Клименко - 2, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев

«Прежде всего всех с Новым годом. Хочу ещё раз поблагодарить болельщиков, которых сегодня пришло большое количество, они создали классную атмосферу. Понимаю, насколько сюда непросто добираться, это делает вдвое ценнее их присутствие.

Что касается самой игры, мы снова отнеслись к ней очень серьёзно, провели её с уважением к сопернику. Даже если допускали какие-то ошибки, они не были следствием недостатка мотивации, недостатка уважения к игре и сопернику.

Надо продолжать относиться к этому очень серьёзно, потому что у нас продолжается победная серия. И если потеряешь этот фокус и эту серьёзность, можешь дорого заплатить», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

