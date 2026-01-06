Пистиолис ответил, за счёт чего ЦСКА удерживает победную серию в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андрея Пистиолис подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с саратовским «Автодором» (94:49), который завершился вчера, 5 января.

«Прежде всего всех с Новым годом. Хочу ещё раз поблагодарить болельщиков, которых сегодня пришло большое количество, они создали классную атмосферу. Понимаю, насколько сюда непросто добираться, это делает вдвое ценнее их присутствие.

Что касается самой игры, мы снова отнеслись к ней очень серьёзно, провели её с уважением к сопернику. Даже если допускали какие-то ошибки, они не были следствием недостатка мотивации, недостатка уважения к игре и сопернику.

Надо продолжать относиться к этому очень серьёзно, потому что у нас продолжается победная серия. И если потеряешь этот фокус и эту серьёзность, можешь дорого заплатить», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.