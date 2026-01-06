«Денвер» вышел на матч НБА без Йокича и ещё семерых баскетболистов

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 32:31 в пользу домашней команды.

Примечательно, что в составе «Денвера» из-за различных травм отсутствуют сразу восемь баскетболистов. Среди них — центровой Никола Йокич (травма левого колена), защитник Джамал Мюррэй (травма колена), а также тяжёлый форвард Аарон Гордон, у которого повреждена задняя поверхность бедра.

Список травмированных игроков «Денвера» Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что на данный момент «Наггетс» занимают четвёртое место в Западной конференции, имея на своём счету 23 победы и 12 поражений.