Главная Баскетбол Новости

«Денвер» вышел на матч НБА без Йокича и ещё семерых баскетболистов

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 32:31 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
3-я четверть
64 : 63
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Граймс, Лоури, Джордж, Эдвардс, Маккейн, Эмбиид, Гордон, Барлоу, Бона, Уокер, Эджкомб
Денвер Наггетс: Браун, Джонс, Строутер, Тайсон, Уотсон, Браун, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Гордон

Примечательно, что в составе «Денвера» из-за различных травм отсутствуют сразу восемь баскетболистов. Среди них — центровой Никола Йокич (травма левого колена), защитник Джамал Мюррэй (травма колена), а также тяжёлый форвард Аарон Гордон, у которого повреждена задняя поверхность бедра.

Список травмированных игроков «Денвера»

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что на данный момент «Наггетс» занимают четвёртое место в Западной конференции, имея на своём счету 23 победы и 12 поражений.

