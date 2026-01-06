«Оклахома» неожиданно крупно проиграла «Шарлотт», несмотря на 21 очко Гилджес-Александера

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу со счётом 124:97.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер, набравший 28 очков при шести подборах и одной результативной передаче. В активе разыгрывающего защитника «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера 21 набранное очко, два подбора и шесть результативных передач.

«Тандер» проиграли второй матч подряд, «Хорнетс» одержали вторую победу кряду после серии из трёх поражений.