Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Шарлотт Хорнетс, результат матча 6 января 2026, счет 97:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» неожиданно крупно проиграла «Шарлотт», несмотря на 21 очко Гилджес-Александера
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу со счётом 124:97.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 124
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Холмгрен - 15, Уиггинс - 11, Митчелл - 11, Уильямс - 8, Дорт - 5, Джо - 5, Карлсон - 3, Уоллес - 2, Янгблад, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 28, Нуппель - 23, Бриджес - 17, Болл - 16, Холл - 13, Секстон - 10, Диабате - 9, Джеймс - 5, Макнили - 3, Грин, Коннотон, Манн, Салон

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер, набравший 28 очков при шести подборах и одной результативной передаче. В активе разыгрывающего защитника «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера 21 набранное очко, два подбора и шесть результативных передач.

«Тандер» проиграли второй матч подряд, «Хорнетс» одержали вторую победу кряду после серии из трёх поражений.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
В НБА готовится обмен суперзвезды! LIVE
Live
В НБА готовится обмен суперзвезды! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android