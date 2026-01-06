Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Дюрант исполнил победный трёхочковый, затем показал жестом соперникам на выход

Видео: Дюрант исполнил победный трёхочковый, затем показал жестом соперникам на выход
Комментарии

Сегодня, 6 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 100:97 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 97
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 26, Томпсон - 17, Смит II - 17, Исон - 12, Шеппард - 11, Адамс - 8, Холидей - 4, Финни-Смит - 3, Капела - 2, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Финикс Санз: Букер - 27, О'Нил - 15, Брукс - 15, Гиллеспи - 11, Гудвин - 11, Игодаро - 9, Данн - 5, Уильямс - 4, Ричардс, Аллен, Малуач, Ливерс, Флеминг, Хэйс

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстона» Кевин Дюрант принёс своей команде победу точным трёхочковым броском. Примечательно, что после успешного попадания он выразительно показал жестом соперникам, давая понять, что им пора отправляться домой.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, ранее Дюрант выступал за «Финикс». В сегодняшнем матче Кевин набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.

Сейчас читают:
В НБА готовится обмен суперзвезды! LIVE
Live
В НБА готовится обмен суперзвезды! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android