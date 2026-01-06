Видео: Дюрант исполнил победный трёхочковый, затем показал жестом соперникам на выход

Сегодня, 6 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 100:97 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстона» Кевин Дюрант принёс своей команде победу точным трёхочковым броском. Примечательно, что после успешного попадания он выразительно показал жестом соперникам, давая понять, что им пора отправляться домой.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, ранее Дюрант выступал за «Финикс». В сегодняшнем матче Кевин набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.