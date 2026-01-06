Гилджес-Александер прокомментировал седьмое поражение «Оклахомы» в сезоне-2025/2026 НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (97:124) отреагировал на седьмое поражение своей команды в текущем сезоне.

«По ощущениям всё так же, как и в прошлом году.

В НБА всегда много сильных команд и талантливых игроков, лига постоянно развивается. Чтобы не потерять позиции, нужно расти вместе со всеми, иначе быстро окажешься позади. У нас просто сейчас был не самый удачный отрезок игр», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

