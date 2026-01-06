Скидки
Баскетбол

Гилджес-Александер прокомментировал седьмое поражение «Оклахомы» в сезоне-2025/2026 НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (97:124) отреагировал на седьмое поражение своей команды в текущем сезоне.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 124
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Холмгрен - 15, Уиггинс - 11, Митчелл - 11, Уильямс - 8, Дорт - 5, Джо - 5, Карлсон - 3, Уоллес - 2, Янгблад, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 28, Нуппель - 23, Бриджес - 17, Болл - 16, Холл - 13, Секстон - 10, Диабате - 9, Джеймс - 5, Макнили - 3, Грин, Коннотон, Манн, Салон

«По ощущениям всё так же, как и в прошлом году.

В НБА всегда много сильных команд и талантливых игроков, лига постоянно развивается. Чтобы не потерять позиции, нужно расти вместе со всеми, иначе быстро окажешься позади. У нас просто сейчас был не самый удачный отрезок игр», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

