Кевин Дюрант дал откровенный комментарий после решающего броска в матче НБА
Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о своём выступлении после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (100:97), во время которого он исполнил победный трёхочковый бросок.
НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 97
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 26, Томпсон - 17, Смит II - 17, Исон - 12, Шеппард - 11, Адамс - 8, Холидей - 4, Финни-Смит - 3, Капела - 2, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Финикс Санз: Букер - 27, О'Нил - 15, Брукс - 15, Гиллеспи - 11, Гудвин - 11, Игодаро - 9, Данн - 5, Уильямс - 4, Ричардс, Аллен, Малуач, Ливерс, Флеминг, Хэйс
«Много лет меня здесь освистывали как соперника, но теперь приятно выйти на эту арену уже в другой роли. Я люблю Хьюстон, люблю Техас и очень благодарен за возможность представлять «Рокетс», — заявил Дюрант в послематчевом интервью.
Напомним, ранее Дюрант выступал за «Финикс». В сегодняшнем матче Кевин набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.
Победный бросок Дюранта:
