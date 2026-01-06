Кевин Дюрант дал откровенный комментарий после решающего броска в матче НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о своём выступлении после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (100:97), во время которого он исполнил победный трёхочковый бросок.

«Много лет меня здесь освистывали как соперника, но теперь приятно выйти на эту арену уже в другой роли. Я люблю Хьюстон, люблю Техас и очень благодарен за возможность представлять «Рокетс», — заявил Дюрант в послематчевом интервью.

Напомним, ранее Дюрант выступал за «Финикс». В сегодняшнем матче Кевин набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.