Дюрант — о «Финиксе»: впервые в жизни меня действительно выгнали

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант прокомментировал свой победный бросок после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (100:97). Также он отметил, что во время выступлений за «Финикс» ощущал, что именно его несправедливо сделали ответственным за неудачи команды в прошлом сезоне.

«Финикс был тем местом, откуда я совсем не хотел уезжать, впервые в жизни меня действительно выгнали. Было чувство, что все командные проблемы прошлого сезона свалили на меня одного. Поэтому забить победный бросок в этом матче было действительно особенно приятно», — приводит слова Дюранта североамериканский журналист и обозреватель Chron Майкл Шапиро в социальной сети X.