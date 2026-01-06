Скидки
Фенербахче Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дюрант — о «Финиксе»: впервые в жизни меня действительно выгнали
Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант прокомментировал свой победный бросок после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (100:97). Также он отметил, что во время выступлений за «Финикс» ощущал, что именно его несправедливо сделали ответственным за неудачи команды в прошлом сезоне.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 97
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 26, Томпсон - 17, Смит II - 17, Исон - 12, Шеппард - 11, Адамс - 8, Холидей - 4, Финни-Смит - 3, Капела - 2, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Финикс Санз: Букер - 27, О'Нил - 15, Брукс - 15, Гиллеспи - 11, Гудвин - 11, Игодаро - 9, Данн - 5, Уильямс - 4, Ричардс, Аллен, Малуач, Ливерс, Флеминг, Хэйс

«Финикс был тем местом, откуда я совсем не хотел уезжать, впервые в жизни меня действительно выгнали. Было чувство, что все командные проблемы прошлого сезона свалили на меня одного. Поэтому забить победный бросок в этом матче было действительно особенно приятно», — приводит слова Дюранта североамериканский журналист и обозреватель Chron Майкл Шапиро в социальной сети X.

