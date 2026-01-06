Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 6 января 2026, счет 103:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» переиграть в дерби «Голден Стэйт», у Карри 27 очков
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершилось калифорнийское дерби — матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из Сан-Франциско. Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:102.

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Сандерс - 20, Коллинз - 18, Данн - 16, Зубац - 10, Миллер - 9, Батюм - 6, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Вашингтон Мл., Браун
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 24, Пэйтон II - 14, Подзиемски - 6, Сантос - 6, Грин - 6, Мелтон - 5, Хорфорд - 5, Пост - 5, Муди - 4, Куминга, Ричард, Хилд, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 27 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 24 очка, сделал шесть подборов и два ассиста.

У «Клипперс» лучшим стал лёгкий форвард Кавай Леонард, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов, а также пять результативных передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

