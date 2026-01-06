Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» переиграть в дерби «Голден Стэйт», у Карри 27 очков

В ночь с 5 на 6 января мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершилось калифорнийское дерби — матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из Сан-Франциско. Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:102.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 27 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 24 очка, сделал шесть подборов и два ассиста.

У «Клипперс» лучшим стал лёгкий форвард Кавай Леонард, на счету которого дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов, а также пять результативных передач.