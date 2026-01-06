Евролига: расписание матчей на 6 января

Во вторник, 6 января, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть восемь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 6 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Олимпиакос»;

21:30 мск — «Монако» — «Партизан»;

22:00 мск — АСВЕЛ — «Реал» Мадрид;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Валенсия»;

22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Дубай»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Олимпия»;

22:30 мск — «Виртус» — «Жальгирис»;

22:30 мск — «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив.

После 19 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. У израильтян 13 побед и шесть поражения. На второй строчке — «Валенсия» с аналогичными результатами. Тройку лидеров замыкает «Фенербахче». В активе команды 12 побед при шести поражениях.