В «Нью-Йорке» высказались по поводу возможного перехода Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Отметим, в последнее время слухи о возможном обмене греческого баскетболиста участились.

«Мне очень нравится наша команда в её нынешнем составе. У парней отличное взаимопонимание и добрые отношения друг с другом. Я никогда не видел настолько сплочённого коллектива — в раздевалке царит настоящая энергия. Разумеется, [генменеджер] Леон Роуз всегда может предложить что-то новое, но на данный момент я не вижу причин для серьёзных изменений.

Мы должны продолжать строить команду вокруг этого костяка и развивать его. Верю, эта команда способна выиграть чемпионат», — приводит слова Долана североамериканский журналист и обозреватель New York Post Стефан Бонди на своей страничке в социальной сети X.