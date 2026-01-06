Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Нью-Йорке» высказались по поводу возможного перехода Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

В «Нью-Йорке» высказались по поводу возможного перехода Янниса Адетокунбо из «Милуоки»
Комментарии

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Отметим, в последнее время слухи о возможном обмене греческого баскетболиста участились.

«Мне очень нравится наша команда в её нынешнем составе. У парней отличное взаимопонимание и добрые отношения друг с другом. Я никогда не видел настолько сплочённого коллектива — в раздевалке царит настоящая энергия. Разумеется, [генменеджер] Леон Роуз всегда может предложить что-то новое, но на данный момент я не вижу причин для серьёзных изменений.

Мы должны продолжать строить команду вокруг этого костяка и развивать его. Верю, эта команда способна выиграть чемпионат», — приводит слова Долана североамериканский журналист и обозреватель New York Post Стефан Бонди на своей страничке в социальной сети X.

Сейчас читают:
В НБА готовится обмен суперзвезды! LIVE
Live
В НБА готовится обмен суперзвезды! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android