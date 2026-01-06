Еврокубок: расписание матчей 6 января

Во вторник, 6 января, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание на 6 января:

20:00 мск — «Бешикташ» — «Ратиофарм Ульм»;

21:00 мск — «Манреза» — «Арис»;

21:00 мск — «Цедевита-Олимпия» — «Бахчешехир».

Лидером группы А является «Хапоэль» из Иерусалима — 10 побед и два поражения. На втором месте расположился турецкий «Бахчешехир». В активе команды восемь побед при четырёх поражениях. Группу В возглавляет французский «Бурк», у которого 10 побед и два поражения.