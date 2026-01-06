Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

НБА: результаты матчей 6 января

НБА: результаты матчей 6 января
В ночь на 6 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты НБА на 6 января:

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 121:90.
«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 115:101.
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 118:100.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:124.
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 100:97.
«Филадельфия Сиксерс» — «Денвер Наггетс» — 124:125 ОТ.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 137:117.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 103:102.

Отметим, в Западной конференции на первом месте находится «Оклахома-Сити», одержавшая 30 побед и потерпевшая семь поражений. В то же время на Востоке лидирует «Детройт» с 27 победами и девятью поражениями.

