УНИКС обладает лучшей домашней победной серией в Европе, ЦСКА — в топ-5

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обладает самой длинной действующей победной серией в домашних матчах регулярного чемпионата среди топ-лиг Европы. Команда не проигрывает в Казани в Единой лиге ВТБ уже больше года, одержав 22 победы подряд.

Эта серия, начавшаяся 19 декабря 2024 года, стала второй в истории Лиги ВТБ, уступая только 30 победам подряд «Химок» в период с октября 2012-го по апрель 2015-го. УНИКС вышел на первое место в европейском рейтинге после того, как мадридский «Реал» прервал свою 27-матчевую домашнюю серию в чемпионате Испании.

В пятёрку самых длинных действующих домашних победных серий в регулярных чемпионатах Европы также входят «Панатинаикос» (20 побед), «Фенербахче» (19), ЦСКА (18) и «Бавария» (17). Серия армейцев, которая началась 13 февраля 2025 года, всего на две победы отстаёт от их собственного рекорда в 20 игр, установленного с марта 2016-го по январь 2018-го.

УНИКС проведёт свой следующий домашний матч 18 января с МБА-МАИ, где попытается продлить свою рекордную серию. ЦСКА сыграет дома 13 января против «Самары».

