В ЦСКА отреагировали на слух о переходе Бруно Кабокло

В ЦСКА отреагировали на слух о переходе Бруно Кабокло
Президент российского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватунин прокомментировал слух о возможном переходе бразильского тяжёлого форварда Бруно Кабокло.

«Уж не знаю, как было на самом деле, но продаю ровно по той цене, что купил. В 1990-е в футбольном московском «Динамо» работал главным тренером Адамас Соломонович Голодец, очень колоритный специалист, воспитанник и легенда клуба. Между прочим, именно при нём «Динамо» выиграло бронзу чемпионата России. А в «Коммерсанте» корреспондентом трудился не менее легендарный Дмитрий Воскресенский, в быту Воскрес, тоже очень харизматичный товарищ, которого знала и любила вся спортивная столица.

На какой-то послематчевой пресс-конференции Дима задал вопрос: «Адамас Соломонович, а правда, что «Динамо» планирует приобрести Кристиана Пануччи?» — по тем временам большую звезду итальянского футбола. Голодец подумал и сказал: «А что это такое?» — приводит слова Ватунина «Перехват».

