Американский игрок ЦСКА: я даже немного русский уже, но сказать на русском ничего не могу

Американский разыгрывающий московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримбл поделился впечатлениями о встрече Нового года и отметил, что почувствовал себя «немного русским».

«Был один дома, но у меня была возможность выйти на улицу и посмотреть, как люди празднуют. К сожалению, моей семьи не было, но мне нравится наблюдать, как другие радуются. У меня нет проблем отмечать на улице, люблю зимы в России. Я вырос в Вашингтоне, там снега меньше, но метели бывают такими же, как здесь.

Эти три года я провёл в замечательном месте, мне всё здесь нравится. Мне весело, жаловаться не на что. Даже немного русский уже, но сказать на русском ничего не могу», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».