Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский игрок ЦСКА: я даже немного русский уже, но сказать на русском ничего не могу

Американский игрок ЦСКА: я даже немного русский уже, но сказать на русском ничего не могу
Комментарии

Американский разыгрывающий московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримбл поделился впечатлениями о встрече Нового года и отметил, что почувствовал себя «немного русским».

«Был один дома, но у меня была возможность выйти на улицу и посмотреть, как люди празднуют. К сожалению, моей семьи не было, но мне нравится наблюдать, как другие радуются. У меня нет проблем отмечать на улице, люблю зимы в России. Я вырос в Вашингтоне, там снега меньше, но метели бывают такими же, как здесь.

Эти три года я провёл в замечательном месте, мне всё здесь нравится. Мне весело, жаловаться не на что. Даже немного русский уже, но сказать на русском ничего не могу», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

Сейчас читают:
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android