«Даллас» и «Хьюстон» проведут два предсезонных матча НБА в Макао

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс» сыграют два предсезонных матча в октябре 2026 года в Макао. Об этом сообщили лига и компания-организатор Sands China.

Игры The NBA China Games 2026 пройдут 9 и 11 октября на арене The Venetian Arena. Помимо матчей, НБА и Sands проведут интерактивные фан-ивенты, молодёжные баскетбольные мастер-классы, а также Неделю социального воздействия, организованную NBA Cares и Sands Cares, в рамках которой будут представлены программы социального воздействия, направленные на укрепление здоровья, благополучия и устойчивого развития.

«Игры в Макао в этом сезоне показали, сколько страсти и энтузиазма к НБА среди фанатов в Китае и по всей Азии. Мы с нетерпением ждём приезда «Маверикс» и «Рокетс» в Макао и вновь вовлечём болельщиков, начинающих игроков и местное сообщество через игры и сопутствующие мероприятия», — приводит слова заместителя комиссара и главного операционного директора НБА Марка Тейтума пресс-служба лиги.

Информация о продаже билетов и детали фан-мероприятий будут объявлены позднее. Матчи станут частью программы по развитию баскетбола в Азии и продолжением серии предсезонных игр НБА в регионе.