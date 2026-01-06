Егор Дёмин оценил вклад Майкла Портера в игру «Бруклина»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин высказался о переходе в команду чемпиона лиги американца Майкла Портера, ранее игравшего в «Денвер Наггетс».

«Наличие в составе игрока с чемпионским опытом невероятно важно. Тренировочная и игровая этика — это то, без чего ты не можешь стать чемпионом. И вот этот опыт Портер привносит в нашу команду. Плюс у него имеется именно опыт игр плей-офф.

Насколько я знаю, правда, пока понаслышке, эти матчи очень сильно отличаются от игр регулярного сезона. Очень рад, что он в нашей команде, с ним у нас больше шансов на победу», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.