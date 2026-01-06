Скидки
Баскетбол

Антонов: тренировки после праздников помогли ЦСКА «выгнать» лишнее и хорошо сыграть

Антонов: тренировки после праздников помогли ЦСКА «выгнать» лишнее и хорошо сыграть
Комментарии

Капитан ПБК ЦСКА Семён Антонов объяснил уверенную победу над «Автодором» качественной работой в зале после новогодних праздников. Армейцы 5 января разгромили саратовцев со счётом 94:49 в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
94 : 49
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Митрович - 11, Уэйр - 10, Астапкович - 8, Курбанов - 8, Руженцев - 7, Чадов - 6, Антонов - 5, Ухов - 2, Зайцев - 1, Ключенков
Автодор: Хаджибегович - 16, Земский - 11, Пранаускис - 8, Евсеев - 5, Вольхин - 4, Коско - 3, Клименко - 2, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев

«Новый год мы отметили хорошо, у нас было четыре дня отдыха. Но перед игрой с «Автодором» был трёхдневный цикл тренировок, который мы провели с пользой. Выгнали из себя всё, что накушали за новогодние дни. После чего показали хороший баскетбол.

Итоговый счёт не отражает реальную силу «Автодора». Сейчас у них проблемы с составом из‑за травм. Тем не менее мы показали, что уважаем соперника и сыграли очень хорошо, порадовав наших болельщиков», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Единой лиге и с результатом 17 побед при двух поражениях возглавляет турнирную таблицу. «Автодор» занимает 10-е место с балансом 4-16.

