Антонов: тренировки после праздников помогли ЦСКА «выгнать» лишнее и хорошо сыграть

Капитан ПБК ЦСКА Семён Антонов объяснил уверенную победу над «Автодором» качественной работой в зале после новогодних праздников. Армейцы 5 января разгромили саратовцев со счётом 94:49 в матче Единой лиги ВТБ.

«Новый год мы отметили хорошо, у нас было четыре дня отдыха. Но перед игрой с «Автодором» был трёхдневный цикл тренировок, который мы провели с пользой. Выгнали из себя всё, что накушали за новогодние дни. После чего показали хороший баскетбол.

Итоговый счёт не отражает реальную силу «Автодора». Сейчас у них проблемы с составом из‑за травм. Тем не менее мы показали, что уважаем соперника и сыграли очень хорошо, порадовав наших болельщиков», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Единой лиге и с результатом 17 побед при двух поражениях возглавляет турнирную таблицу. «Автодор» занимает 10-е место с балансом 4-16.