Экс-игрока НБА удалили с матча NCAA после жалобы его бывшего тренера

Курьёзный инцидент произошёл на матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между «Мичиган Стэйт» и «Южной Каролиной», сообщает издание Basket News.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Дэвис, ранее выступавший за «Мичиган Стэйт», был удалён с трибун после решения рефери. Примечательно, что внимание рефери на Дэвиса обратил главный тренер «Мичиган Стэйт» Том Иззо, в прошлом его тренировавший.

«Я люблю Пола Дэвиса, правда, он один из моих любимых парней… Но то, что он сказал… Вы никогда не должны произносить подобное, это меня разозлило», — сказал Иззо после матча.

