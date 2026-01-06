Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Экс-управленец клуба НБА — о легионерах в лиге: я не назову это вторжением

Экс-управленец клуба НБА — о легионерах в лиге: я не назову это вторжением
Бывший генеральный директор «Вашингтон Уизардс» Томми Шеппард заявил, что стремительный рост числа иностранных игроков в лиге является результатом многолетней глобализации.

В интервью Шеппард привёл статистику: если в начале его карьеры в лиге было 73 легионера из 34 стран, то сейчас их 135 из 46 стран. По его мнению, происхождение игроков перестало иметь значение на высшем уровне.

«Я не назову это вторжением. Назову это так: лучшие игроки планеты находятся в НБА. Мне всё равно, откуда вы. Меня волнует только, кто лучшие игроки в лучшей лиге планеты», — заявил Шеппард в подкасте Fullcourt Passport.

