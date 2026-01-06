Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Баскетбольный менеджер объяснил, почему успех европейского проекта НБА может задержаться

Баскетбольный менеджер объяснил, почему успех европейского проекта НБА может задержаться
Комментарии

Бывший генеральный директор «Вашингтон Уизардс» и баскетбольный менеджер Томми Шеппард заявил, что создание европейского подразделения лиги — долгосрочный проект, на успех которого может потребоваться около 10 лет. Он также предупредил о необходимости адаптации к местным рынкам, включая ценообразование.

«Думаю, что большая часть поклонников НБА на самом деле находится за пределами США. Именно поэтому НБА как никогда сосредоточена на отношениях с ФИБА, чтобы создать НБА Европа. Но лига там гость. Так что было бы очень разумно воспользоваться мудростью ведущих баскетбольных деятелей Европы.

Собираются ли они принести свои цены НБА в Европу? Это будет первым большим открытием. Я бы рассматривал это как крупную 10-летнюю инвестицию. Невозможно запустить проект и добиться успеха в первый же год. Но Адам Сильвер очень заботится об этом. Они хотят сделать всё правильно», — заявил Шеппард в подкасте Fullcourt Passport.

Комментарии
