Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал три возможные причины перехода Димитриевича в «Баварию»

Владимир Гомельский назвал три возможные причины перехода Димитриевича в «Баварию»
Комментарии

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. Ранее стало известно, что спортсмен перешёл из «Зенита» в «Баварию» до конца сезона-2025/2026 на правах аренды.

«Зенит» с тренером Секуличем решил рискнуть. Риск не оправдался. В ситуации между игроков и клубом в Санкт-Петербурге возможны несколько вариантов. Первый – Секулич заметил, что Димитриевич недостаточно активно участвует в тренировочном процессе; второй – в матчах сезона Димитриевич не выполнял те задания, которые получал от тренера; третий – в команде возникли трения, причиной которых были высказывания или поведение Димитриевича.

Во всех трёх вариантах тренерский штаб и менеджмент клуба проявлял терпимость и вёл с игроком разъяснительную работу, которая не принесла желаемого результата. Вывод напросился сам собой – обмен или продажа игрока», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
«Зенит» и «Бавария» выпустили противоречащую информацию по контракту Димитриевича

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android