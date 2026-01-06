Владимир Гомельский назвал три возможные причины перехода Димитриевича в «Баварию»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. Ранее стало известно, что спортсмен перешёл из «Зенита» в «Баварию» до конца сезона-2025/2026 на правах аренды.

«Зенит» с тренером Секуличем решил рискнуть. Риск не оправдался. В ситуации между игроков и клубом в Санкт-Петербурге возможны несколько вариантов. Первый – Секулич заметил, что Димитриевич недостаточно активно участвует в тренировочном процессе; второй – в матчах сезона Димитриевич не выполнял те задания, которые получал от тренера; третий – в команде возникли трения, причиной которых были высказывания или поведение Димитриевича.

Во всех трёх вариантах тренерский штаб и менеджмент клуба проявлял терпимость и вёл с игроком разъяснительную работу, которая не принесла желаемого результата. Вывод напросился сам собой – обмен или продажа игрока», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

