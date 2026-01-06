Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Дончич высказался об игроках «Лейкерс» после матча с «Мемфисом»

Дончич высказался об игроках «Лейкерс» после матча с «Мемфисом»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (120:114).

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Ларэвиа - 26, Джеймс - 26, Эйтон - 15, Вандербилт - 7, Смарт - 6, Кнехт - 3, Хэйс - 1, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 23, Кауард - 16, Джексон - 14, Ландейл - 13, Альдама - 12, Джексон - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 7, Колоко - 6, Спенсер - 5, Уильямс Мл., Кончар

«Если бы мы играли в защите так же, как во второй половине, могли бы обыгрывать много команд. Во второй половине нам пришлось включиться. Наша атака здорово работала, мы делились мячом. В первой четверти у нас было три потери, а потом мы наконец стали беречь мяч. Так что нам нужно продолжать в том же духе.

Вот так мы должны заканчивать игры. Кажется, мы проигрывали четыре очка в четвёртой четверти. В итоге сделали кэмбэк и выиграли с разницей в шесть очков. Вот что мы должны делать. Всем респект», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet.

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

