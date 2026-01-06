Дончич высказался об игроках «Лейкерс» после матча с «Мемфисом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (120:114).

«Если бы мы играли в защите так же, как во второй половине, могли бы обыгрывать много команд. Во второй половине нам пришлось включиться. Наша атака здорово работала, мы делились мячом. В первой четверти у нас было три потери, а потом мы наконец стали беречь мяч. Так что нам нужно продолжать в том же духе.

Вот так мы должны заканчивать игры. Кажется, мы проигрывали четыре очка в четвёртой четверти. В итоге сделали кэмбэк и выиграли с разницей в шесть очков. Вот что мы должны делать. Всем респект», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet.

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича: