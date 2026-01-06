Скидки
Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Антона Юдина с поста главного тренера

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Антона Юдина с поста главного тренера
Команда Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером Антоном Юдиным. Специалист возглавил железнодорожников в июле 2025 года и провёл в качестве главного тренера 22 официальных матча, одержав в них 12 побед.

«Желаем Антону Николаевичу успехов в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведённое в «Локо», — говорится в сообщении «Локомотива-Кубань».

Юдину в настоящий момент 53 года. В качестве спортсмена уроженец Волгограда трижды становился чемпионом России. С 2011 года ведёт тренерскую деятельность.

«Локомотив-Кубань» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 12 победами и семью поражениями.

