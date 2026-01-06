«Очень хотел дать шанс российскому специалисту, но…» Президент «Локо» — об уходе Юдина

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу расставания с главным тренером Антоном Юдиным.

«К сожалению, у нас не получилось. Я очень хотел дать шанс российскому специалисту проявить себя на топ-уровне, но…

Наша игра и текущие результаты, включая поражения в пяти из шести матчей с основными соперниками в Единой лиге ВТБ, 0:3 в Winline Basket Cup – это не тот уровень, к которому готов «Локомотив». Надеюсь, мы сумеем преодолеть текущие трудности и вновь станем командой, которая претендует на победы в любой игре.

Хотел бы поблагодарить Антона Николаевича за проделанную работу. Надеюсь, такой опыт поможет ему в дальнейшем и положительно скажется на его профессиональной карьере», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, Юдин стал главным тренером клуба из Краснодара в июле 2025 года.

