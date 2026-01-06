Стал известен исполняющий обязанности главного тренера «Локо» перед матчем с «Уралмашем»

Сербский специалист Янко Пейчич будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» и готовить команду к предстоящему матчу с «Уралмашем». Об этом рассказал президент краснодарской команды Андрей Ведищев.
«Подготовка к следующему матчу с «Уралмашем» доверена исполняющему обязанности главного тренера Янко Пейчичу», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Напомним, сегодня, 6 января, стало известно, что пост главного тренера железнодорожников покинул Антон Юдин.
«Локомотив-Кубань» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 12 победами и семью поражениями.
