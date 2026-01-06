Скидки
Баскетбол Новости

Антон Юдин прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Локомотива-Кубань»

Антон Юдин прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Локомотива-Кубань»
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал увольнение со своего поста.

«Благодарю «Локомотив-Кубань» за предоставленный шанс! Большое спасибо болельщикам, которые заполняли трибуны и горячо нас поддерживали. Желаю команде в целом и каждому игроку в отдельности успешно закончить сезон!» — приводит слова Юдина пресс-служба краснодарского клуба.

Напомним, Юдин стал главным тренером клуба из Краснодара в июле 2025 года.

Юдину в настоящий момент 53 года. В качестве спортсмена уроженец Волгограда трижды становился чемпионом России. С 2011 года ведёт тренерскую деятельность.

«Локомотив-Кубань» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 12 победами и семью поражениями.

