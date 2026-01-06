Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:30 Мск
В «Денвере» рассчитывают на возвращение Йокича в феврале

В «Денвере» рассчитывают на возвращение Йокича в феврале
Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» надеется, что центровой Никола Йокич вернётся в строй к перерыву на Матч всех звёзд, который пройдёт в середине февраля 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщалось ранее, обследование выявило у центрового переразгибание (гиперэкстензию) левого колена, однако признаков разрыва связок или иных структурных повреждений не обнаружено.

Напомним, Йокич получил травму левого колена в матче с «Майами Хит» и не вернулся на паркет после перерыва.

В этом сезоне Йокич демонстрировал игру уровня MVP, набирая в среднем 29,6 очка, 12,2 подбора и 11 передач за игру. В первой половине встречи с «Майами» он успел набрать 21 очко и отдать восемь результативных передач.

