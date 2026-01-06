Скидки
Определена позиция «Бруклина» по возможному обмену Трея Янга из «Атланты»

Руководство «Бруклин Нетс» не заинтересовано в приобретении звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга, который, согласно предыдущим сообщениям, рассматривает возможность смены клуба в ближайшее время. Об этом информирует ClutchPoints.

По данным источника, аналогичную позицию занимает и руководство «Хьюстон Рокетс».

Напомним, Трей Янг — четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА. 27-летний баскетболист представляет «Атланту» с 2018 года, перейдя в команду в результате обмена после того, как был выбран на драфте под пятым номером клубом «Даллас Маверикс».

Кроме того, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию всех слухов и новостей НБА.

