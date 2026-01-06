«Это было решение Ведищева». Юдин — об увольнении из «Локомотива-Кубань»

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал увольнение со своего поста.

«Пока особо добавить нечего. Это было решение Андрея Владимировича Ведищева.

Предложения по продолжению карьеры? Пока у меня всё находится в стадии разрыва контракта с «Локомотивом». Ведь по этому соглашению я должен был как минимум до конца сезона доработать. Я ещё здесь, в Краснодаре», — приводит слова Юдина «Матч ТВ».

Напомним, Юдин стал главным тренером клуба из Краснодара в июле 2025 года.

Юдину в настоящий момент 53 года. В качестве спортсмена уроженец Волгограда трижды становился чемпионом России. С 2011 года ведёт тренерскую деятельность.

«Локомотив-Кубань» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 12 победами и семью поражениями.