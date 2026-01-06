Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич и Адетокунбо всё ещё лидируют в своих конференциях в голосовании фанатов на МВЗ НБА

Дончич и Адетокунбо всё ещё лидируют в своих конференциях в голосовании фанатов на МВЗ НБА
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич и 31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо по-прежнему лидируют по вторым промежуточным итогам голосования фанатов на Матч всех звёзд НБА.

Звезда «озёрников» возглавляет рейтинг игроков Западной конференции, набрав 2 229 811 голосов. Адетокунбо, в свою очередь, удерживает первое место в списке игроков Восточной конференции — 2 092 284.

Фото: Пресс-служба НБА

Команды на Матч всех звёзд сформируются, исходя из 50% голосов фанатов, а также по 25% от действующих игроков НБА и представителей СМИ.

Материалы по теме
Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя
Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android