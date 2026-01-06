Дончич и Адетокунбо всё ещё лидируют в своих конференциях в голосовании фанатов на МВЗ НБА

26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич и 31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо по-прежнему лидируют по вторым промежуточным итогам голосования фанатов на Матч всех звёзд НБА.

Звезда «озёрников» возглавляет рейтинг игроков Западной конференции, набрав 2 229 811 голосов. Адетокунбо, в свою очередь, удерживает первое место в списке игроков Восточной конференции — 2 092 284.

Фото: Пресс-служба НБА

Команды на Матч всех звёзд сформируются, исходя из 50% голосов фанатов, а также по 25% от действующих игроков НБА и представителей СМИ.