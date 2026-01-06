24 очка Везенкова не помогли «Олимпиакосу» победить «Фенербахче» в матче Евролиги

Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18) в пользу «Фенербахче».

Наиболее результативным игроком в составе турецкой команды стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 17 очков и отдать 11 передач. Кроме того, он сделал шесть подборов и совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе греческого клуба стал 30-летний болгарский форвард Александар Везенков. Он набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдать одну передачу.