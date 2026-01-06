Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Фенербахче» — «Олимпиакос», результат матча 6 января 2025, счет 88:80, Евролига – 2025/2026

24 очка Везенкова не помогли «Олимпиакосу» победить «Фенербахче» в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18) в пользу «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Бэкот, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч
Олимпиакос: Уолкап, Ларенцакис, Моррис, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Наиболее результативным игроком в составе турецкой команды стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 17 очков и отдать 11 передач. Кроме того, он сделал шесть подборов и совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе греческого клуба стал 30-летний болгарский форвард Александар Везенков. Он набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдать одну передачу.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

