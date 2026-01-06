Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Монако» — «Партизан», результат матча 6 января 2026, счет 101:84, Евролига – 2025/2026

«Партизан» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Монако» в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 101:84 (28:21, 26:18, 20:24, 27:21) в пользу «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 21:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
101 : 84
Партизан
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Партизан: Милтон, Мууринен, Осетковски, Маринкович, Мияилович, Покушевски, Браун, Пэйн, Бонга, Паркер, Фернанду, Калатес

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 28-летний американский форвард Альфа Диалло. Ему удалось набрать 14 очков, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сербской команды стал 30-летний американский защитник Стерлинг Браун. Он набрал 19 очков, сделал один подбор, отдал одну передачу, а также совершил один перехват.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
