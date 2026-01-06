«Партизан» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Монако» в матче Евролиги

Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 101:84 (28:21, 26:18, 20:24, 27:21) в пользу «Монако».

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 28-летний американский форвард Альфа Диалло. Ему удалось набрать 14 очков, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сербской команды стал 30-летний американский защитник Стерлинг Браун. Он набрал 19 очков, сделал один подбор, отдал одну передачу, а также совершил один перехват.