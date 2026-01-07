«Реал» обыграл АСВЕЛ, прервав серию побед французской команды в Евролиге

Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским клубом АСВЕЛ и мадридским коллективом «Реал». Встреча завершилась со счётом 80:69 (17:18, 19:23, 20:20, 24:8) в пользу испанской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Реала» стал 30-летний американский лёгкий форвард Трей Лайлз. Ему удалось набрать 21 очко, сделать семь подборов, отдать три передачи, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 28-летний американский разыгрывающий защитник Глинн Уотсон. Он набрал 14 очков, сделал один подбор и отдал четыре передачи.