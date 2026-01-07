Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

АСВЕЛ — «Реал», результат матча 6 января 2026, счет 69:80, Евролига – 2025/2026

«Реал» обыграл АСВЕЛ, прервав серию побед французской команды в Евролиге


Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским клубом АСВЕЛ и мадридским коллективом «Реал». Встреча завершилась со счётом 80:69 (17:18, 19:23, 20:20, 24:8) в пользу испанской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
69 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Eboua, Селжас, Атамна, Харрисон, Эртель, Масса, Джексон, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Гаруба, Тавареш, Фелис, Лень

Наиболее результативным игроком в составе «Реала» стал 30-летний американский лёгкий форвард Трей Лайлз. Ему удалось набрать 21 очко, сделать семь подборов, отдать три передачи, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 28-летний американский разыгрывающий защитник Глинн Уотсон. Он набрал 14 очков, сделал один подбор и отдал четыре передачи.

