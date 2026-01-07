«Валенсия» победила «Црвену Звезду» с преимуществом в 17 очков в матче Евролиги

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Валенсия» и коллективом «Црвена Звезда». Встреча завершилась со счётом 106:89 (34:20, 20:17, 23:27, 29:25) в пользу «Валенсии».

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний доминиканец Жан Монтеро. Ему удалось набрать 25 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе клуба «Црвена Звезда» стал 27-летний американо-нигерийский форвард Джордан Нвора. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал четыре подбора, отдал одну передачу при шести потерях.