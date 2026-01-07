Скидки
Виртус Болонья — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

«Валенсия» — «Црвена Звезда», результат матча 6 января 2026, счет 106:89, Евролига – 2025/2026

«Валенсия» победила «Црвену Звезду» с преимуществом в 17 очков в матче Евролиги
Комментарии

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Валенсия» и коллективом «Црвена Звезда». Встреча завершилась со счётом 106:89 (34:20, 20:17, 23:27, 29:25) в пользу «Валенсии».

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
89 : 106
Валенсия
Валенсия, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Валенсия: Бадио, Тейлор, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Лопес-Аростеги, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний доминиканец Жан Монтеро. Ему удалось набрать 25 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе клуба «Црвена Звезда» стал 27-летний американо-нигерийский форвард Джордан Нвора. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал четыре подбора, отдал одну передачу при шести потерях.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

