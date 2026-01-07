«Дубай» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Хапоэлю» из Тель-Авива

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Дубай» и коллективом «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6) в пользу израильской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Хапоэля» стал 29-летний американский защитник Антонио Блэйкни. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов, а также совершить один перехват при одной потере.

Самым результативным игроком в составе команды из ОАЭ стал 25-летний сербский форвард Филип Петрушев. По ходу матча он набрал 13 очков, сделал четыре подбора при пяти потерях.