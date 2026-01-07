Скидки
Баскетбол

«Дубай» — «Хапоэль» Тель-Авив, результат матча 6 января 2026, счет 85:60, Евролига — 2025/2026

«Дубай» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Хапоэлю» из Тель-Авива
6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Дубай» и коллективом «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6) в пользу израильской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 60
Дубай
Дубай, ОАЭ
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш

Наиболее результативным игроком в составе «Хапоэля» стал 29-летний американский защитник Антонио Блэйкни. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов, а также совершить один перехват при одной потере.

Самым результативным игроком в составе команды из ОАЭ стал 25-летний сербский форвард Филип Петрушев. По ходу матча он набрал 13 очков, сделал четыре подбора при пяти потерях.

