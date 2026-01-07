Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив, результат матча 6 января 2026, счет 93:83, Евролига — 2025/2026

22 очка Шенгелии помогли «Барселоне» обыграть «Маккаби» Тель-Авив
Комментарии

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Барселона» и израильским коллективом «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20) в пользу «Барселоны».

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
93 : 83
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Шенгелия, Кейта, Парра
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Лиф, Блатт

Наиболее результативным игроком в составе испанской команды стал 34-летний грузинский форвард Торнике Шенгелия. Ему удалось набрать 22 очка, сделать два подбора, отдать четыре передачи при трёх потерях.

Самым результативным игроком в составе израильского коллектива стал 28-летний разыгрывающий защитник Тамир Блатт. По ходу матча он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал девять передач и совершил один перехват.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Сейчас читают:
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Эксклюзив
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android