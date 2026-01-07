22 очка Шенгелии помогли «Барселоне» обыграть «Маккаби» Тель-Авив

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Барселона» и израильским коллективом «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20) в пользу «Барселоны».

Наиболее результативным игроком в составе испанской команды стал 34-летний грузинский форвард Торнике Шенгелия. Ему удалось набрать 22 очка, сделать два подбора, отдать четыре передачи при трёх потерях.

Самым результативным игроком в составе израильского коллектива стал 28-летний разыгрывающий защитник Тамир Блатт. По ходу матча он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал девять передач и совершил один перехват.