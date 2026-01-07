«Виртус» Болонья победил «Жальгирис» в матче Евролиги

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Виртус» Болонья и литовским коллективом «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 83:79 (25:22, 18:12, 20:22, 20:23) в пользу «Виртуса».

Наиболее результативным игроком в составе итальянского коллектива стал 28-летний американский форвард Деррик Олстон. Ему удалось набрать 20 очков, сделать шесть подборов и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 23-летний литовский форвард Ажуолас Тубелис. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал пять подборов и совершил один перехват.