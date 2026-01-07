Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Виртус» — «Жальгирис», результат матча 6 января 2026, счет 83:79, Евролига — 2025/2026

«Виртус» Болонья победил «Жальгирис» в матче Евролиги
Комментарии

6 января состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Виртус» Болонья и литовским коллективом «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 83:79 (25:22, 18:12, 20:22, 20:23) в пользу «Виртуса».

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
83 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Яллов, Акеле
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Сирвидис, Улановас

Наиболее результативным игроком в составе итальянского коллектива стал 28-летний американский форвард Деррик Олстон. Ему удалось набрать 20 очков, сделать шесть подборов и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 23-летний литовский форвард Ажуолас Тубелис. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал пять подборов и совершил один перехват.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
