Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига — 2025/2026: результаты на 6 января 2026, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 6 января
Комментарии

6 января и в ночь с 6 на 7 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ждало восемь встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 6 января:

«Фенербахче» — «Олимпиакос» — 88:80;
«Монако» — «Партизан» — 101:84;
АСВЕЛ — «Реал» Мадрид — 69:80;
«Црвена Звезда» — «Валенсия» — 89:106;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Дубай» — 85:60;
«Панатинаикос» — «Олимпия» Милан — 74:87;
«Виртус» — «Жальгирис» — 83:79;
«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив — 93:83.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой такой же баланс побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче» (13 побед и шесть поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Валенсия» победила «Црвену Звезду» с преимуществом в 17 очков в матче Евролиги

Видео: Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android