6 января и в ночь с 6 на 7 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ждало восемь встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 6 января:

«Фенербахче» — «Олимпиакос» — 88:80;

«Монако» — «Партизан» — 101:84;

АСВЕЛ — «Реал» Мадрид — 69:80;

«Црвена Звезда» — «Валенсия» — 89:106;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Дубай» — 85:60;

«Панатинаикос» — «Олимпия» Милан — 74:87;

«Виртус» — «Жальгирис» — 83:79;

«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив — 93:83.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой такой же баланс побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче» (13 побед и шесть поражений).

