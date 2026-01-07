Еврокубок: результаты матчей 6 января

Скидки
Еврокубок — 2025/2026: результаты на 6 января 2026, календарь, таблица

6 января в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся очередной соревновательный день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Результаты на 6 января:

«Бешикташ» — «Ратиофарм Ульм» — 97:76;
«Манреза» — «Арис» — 113:99;
«Цедевита-Олимпия» — «Бахчешехир» — 59:67.

Группу А возглавляет «Хапоэль» из Иерусалима — 10 побед при двух поражениях. Вторую строчку турнирной таблицы из 10 клубов с девятью победами при четырёх поражениях занимает турецкий «Бахчешехир».

В группе В на первом месте находится французский «Бурк» — 10 побед при двух поражениях. Стамбульский «Бешикташ» (9-4) занимает второе место.

