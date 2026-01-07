Скидки
Тюрк Телеком Анкара — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Эксперт назвал звезду НБА, на которого может походить Дёмин в случае набора мышечной массы

Эксперт назвал звезду НБА, на которого может походить Дёмин в случае набора мышечной массы
Комментарии

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт заявил, что ключевым фактором, закрепившим ценность разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на старте карьеры в НБА, стал именно его бросок, а не талант распасовщика.

«Вы не ослышались — именно бросок Дёмина, а не его передачи, стал тем фактором, который закрепил его ценность как молодого игрока в НБА. Когда «Бруклин Нетс» летом взбудоражили драфт, выбрав Дёмина под восьмым номером, многие сочли этот выбор в лучшем случае сомнительным, а в худшем — ошибкой, способной разрушить франшизу.

Егор был серьёзным знаком вопроса для скаутов и оценщиков талантов НБА. При наборе мышечной массы он действительно может сформироваться в игрока формата облегчённой версии Луки Дончича, умеющего находить свободных партнёров и в нужный момент брать ответственность на себя. Однако без прогресса в броске, контроле мяча и защите его пребывание в лиге могло бы оказаться крайне недолгим», — говорится в материале эксперта.

«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
