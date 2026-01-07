Эксперт назвал звезду НБА, на которого может походить Дёмин в случае набора мышечной массы

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт заявил, что ключевым фактором, закрепившим ценность разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на старте карьеры в НБА, стал именно его бросок, а не талант распасовщика.

«Вы не ослышались — именно бросок Дёмина, а не его передачи, стал тем фактором, который закрепил его ценность как молодого игрока в НБА. Когда «Бруклин Нетс» летом взбудоражили драфт, выбрав Дёмина под восьмым номером, многие сочли этот выбор в лучшем случае сомнительным, а в худшем — ошибкой, способной разрушить франшизу.

Егор был серьёзным знаком вопроса для скаутов и оценщиков талантов НБА. При наборе мышечной массы он действительно может сформироваться в игрока формата облегчённой версии Луки Дончича, умеющего находить свободных партнёров и в нужный момент брать ответственность на себя. Однако без прогресса в броске, контроле мяча и защите его пребывание в лиге могло бы оказаться крайне недолгим», — говорится в материале эксперта.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: