Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Приготовьтесь почувствовать запах жжёной резины». Эксперт высказался о Дёмине

«Приготовьтесь почувствовать запах жжёной резины». Эксперт высказался о Дёмине
Комментарии

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт оценил дебютный сезон разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, подчеркнув высокий потенциал игрока и его прогресс по ходу сезона.

«Попадание менее 30% трёхочковых нельзя назвать обнадёживающим показателем для разыгрывающего в современной НБА, где умение растягивать оборону играет ключевую роль. При отсутствии стабильной угрозы с периметра защита может действовать плотнее и смелее перекрывать линии передач.

Из позитивного – техника броска выглядит корректно, а показатели постепенно улучшались по мере адаптации Дёмина к сверхвысокому темпу конкурентного баскетбола. Его проблемы с реализацией кажутся вполне исправимыми, а терпение и готовность учиться позволяют ожидать, что развитие пойдёт в положительном направлении уже в ближайшее время.

И не ради самодовольства, но приготовьтесь почувствовать запах жжёной резины — я уезжаю в закат с номерным знаком 3GOR4EVR. Егор Дёмин — один из самых впечатляющих новичков своего драфт-класса, сумевший восстановить свою профессиональную ценность и став самым результативным снайпером-дебютантом в истории «Бруклин Нетс», — говорится в материале эксперта.

Материалы по теме
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android