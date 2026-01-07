«Приготовьтесь почувствовать запах жжёной резины». Эксперт высказался о Дёмине

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт оценил дебютный сезон разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, подчеркнув высокий потенциал игрока и его прогресс по ходу сезона.

«Попадание менее 30% трёхочковых нельзя назвать обнадёживающим показателем для разыгрывающего в современной НБА, где умение растягивать оборону играет ключевую роль. При отсутствии стабильной угрозы с периметра защита может действовать плотнее и смелее перекрывать линии передач.

Из позитивного – техника броска выглядит корректно, а показатели постепенно улучшались по мере адаптации Дёмина к сверхвысокому темпу конкурентного баскетбола. Его проблемы с реализацией кажутся вполне исправимыми, а терпение и готовность учиться позволяют ожидать, что развитие пойдёт в положительном направлении уже в ближайшее время.

И не ради самодовольства, но приготовьтесь почувствовать запах жжёной резины — я уезжаю в закат с номерным знаком 3GOR4EVR. Егор Дёмин — один из самых впечатляющих новичков своего драфт-класса, сумевший восстановить свою профессиональную ценность и став самым результативным снайпером-дебютантом в истории «Бруклин Нетс», — говорится в материале эксперта.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: