Елевич — об увольнении Юдина: эта наша тренерская элита, которую мы должны поддерживать

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отреагировал на уход Антона Юдина с поста главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубань».

«Юдин — очень квалифицированный специалист, у него много баскетбольных знаний. Так что тут проблема только в одном: Антон раньше не тренировал такие большие команды. Я верю в него, нам нельзя разбрасываться такими тренерами, как он и другие российские ребята. Эта наша тренерская элита, которую мы должны поддерживать.

Понятное дело, когда работаешь с большими командами, во главе всего стоит результат, которого надо быстро добиваться, а творчество пропадает, потому что бьёшься только за результат. Повторюсь, я в Антона верю. В дальнейшем он будет работать на очень хорошем уровне», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».