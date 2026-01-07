Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич — об увольнении Юдина: эта наша тренерская элита, которую мы должны поддерживать

Елевич — об увольнении Юдина: эта наша тренерская элита, которую мы должны поддерживать
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отреагировал на уход Антона Юдина с поста главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубань».

«Юдин — очень квалифицированный специалист, у него много баскетбольных знаний. Так что тут проблема только в одном: Антон раньше не тренировал такие большие команды. Я верю в него, нам нельзя разбрасываться такими тренерами, как он и другие российские ребята. Эта наша тренерская элита, которую мы должны поддерживать.

Понятное дело, когда работаешь с большими командами, во главе всего стоит результат, которого надо быстро добиваться, а творчество пропадает, потому что бьёшься только за результат. Повторюсь, я в Антона верю. В дальнейшем он будет работать на очень хорошем уровне», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Официально
«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Антона Юдина с поста главного тренера
Эксклюзив
Антон Юдин может возглавить «Уралмаш»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android