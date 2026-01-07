Скидки
Друг Леброна рассказал, как помогает игроку придумывать комбинации во время матчей

Агент Рич Пол признался, что во время матчей НБА обращает внимание лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на моменты и возможности, которые команда могла не заметить. Пол является другом Леброна и представляет интересы звёздного ветерана.

«Когда я встречаюсь взглядом со своими ребятами и если есть такая возможность, они подходят ко мне. Так было и с Броном: он подошёл, и я начал с ним обсуждать то, что заметил на площадке, и спросил, видит ли он то же самое. Я сказал ему: «Если ты примешь мяч с возможностью ведения, это сразу стянет на тебя двоих защитников и немного отвлечёт Луку от игры», – сказал Пол в эфире Game Over Podcast.

Леброн Джеймс — второй ассистент в истории НБА. На вершину он, увы, не взойдёт
Леброн Джеймс — второй ассистент в истории НБА. На вершину он, увы, не взойдёт

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

