Аналитик обозначил условие для попадания Дёмина на Матчи всех звёзд НБА

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт высоко оценил старт карьеры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Мало кто мог ожидать, что в НБА Егор Дёмин окажется более результативным снайпером с трёхочковой дистанции, чем другая легенда BYU* — Джиммер Фредетт. В первых 30 матчах он в среднем набирает 9,9 очка, делает 3,4 передачи и совершает 3,3 подбора за игру, продолжая прибавлять по мере того, как укрепляет физику.

Проводя на паркете в среднем 24,4 минуты за матч, Егор выгодно выделяется на фоне остальных четырёх новичков, находящихся в ротации главного тренера Жорди Фернандеса. Если он сможет удержать этот уровень, его ждёт очень долгая карьера в НБА. А при дальнейшем развитии всё это может стать отправной точкой для игрока уровня Матча всех звёзд.

Немногие могли предсказать такую продуктивность на столь раннем этапе карьеры Дёмина. Вопрос уже не в том, впишется ли он в лигу, а в том, на что он будет способен по мере взросления. Лично я буду прикован к экрану во время каждого матча «Бруклин Нетс», — написал Барретт.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

