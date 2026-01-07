Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не было ни разу». Айзея Томас высказался об уникальности Стефена Карри

«Не было ни разу». Айзея Томас высказался об уникальности Стефена Карри
,
Комментарии

Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 12-кратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Айзея Томас высоко оценил игру разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, отметив его влияние на зрителей и культуру баскетбола в целом. По словам Томаса, каждый выход Карри на паркет превращается в настоящее шоу, которое не оставляет равнодушными ни фанатов, ни экспертов.

«Не было ни разу, чтобы он вышел на паркет и болельщики не получили бы максимум удовольствия за свои деньги. Он устраивает шоу и до матча, и на протяжении всей игры… Он идеал игрока, каким мы всегда хотели гордиться», – сказал Карри в эфире NBA on NBC and Peacock.

Материалы по теме
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА

В честь Стефена Карри переименовали съезд в Дэвидсоне:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android