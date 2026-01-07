«Не было ни разу». Айзея Томас высказался об уникальности Стефена Карри

Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 12-кратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Айзея Томас высоко оценил игру разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, отметив его влияние на зрителей и культуру баскетбола в целом. По словам Томаса, каждый выход Карри на паркет превращается в настоящее шоу, которое не оставляет равнодушными ни фанатов, ни экспертов.

«Не было ни разу, чтобы он вышел на паркет и болельщики не получили бы максимум удовольствия за свои деньги. Он устраивает шоу и до матча, и на протяжении всей игры… Он идеал игрока, каким мы всегда хотели гордиться», – сказал Карри в эфире NBA on NBC and Peacock.

