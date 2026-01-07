ESPN указал потенциальный срок возвращения в строй Николы Йокича

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич может вернуться на паркет к концу января. Об этом информирует ESPN. Ранее стало известно, что у игрока диагностирована гиперэкстензия колена — при этом связки остались без повреждений.

Травма Йокича произошла в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (123:147), который центровой не смог доиграть.

В текущем сезоне Йокич к настоящему моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, делал 12,2 подбора и 11 передач за игру.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: