«Наших очень мало в НБА». Нападающий СКА Плотников — об игре Егора Дёмина за «Бруклин»

Комментарии

Нападающий хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Сергей Плотников высказался о выступлении в НБА 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Наших очень мало в НБА. Приятно, когда появляются молодые ребята. Надеюсь, что он проявит себя и будет прогрессировать», – приводит слова Плотникова Metaratings.

19-летний Егор Дёмин на драфте НБА 2025 года был выбран «Бруклин Нетс» в первом раунде под общим восьмым номером, что стало лучшим показателем для российских игроков в истории. В текущем регулярном сезоне НБА Дёмин провёл 30 матчей, набирая по 9,9 очка, 3,3 подбора и 3,4 результативных паса в среднем за игру.

Видео: Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым

Комментарии
