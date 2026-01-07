30 очков Леброна и дабл-дабл Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»

В ночь с 6 на 7 января мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 111:103.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи, который набрал 42 очка, сделал пять подборов и три результативные передачи.

У «Лейкерс» лучшими стали 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс (30 очков, восемь подборов и восемь передач) и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (30 очков и 10 ассистов, а также два подбора).