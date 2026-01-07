Скидки
Тюрк Телеком Анкара — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 7 января 2026, счет 103:111, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

30 очков Леброна и дабл-дабл Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 111:103.

НБА — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
103 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 42, Уильямсон - 15, Куин - 10, Фирс - 9, Мисси - 8, Маткович - 6, Пиви - 5, Альварадо - 5, Джонс - 3, Пул, Джордан, Хоукинс, Луни
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дончич - 30, Эйтон - 18, Смарт - 13, Вандербилт - 7, Кнехт - 6, Ларэвиа - 5, Хэйс - 2, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи, который набрал 42 очка, сделал пять подборов и три результативные передачи.

У «Лейкерс» лучшими стали 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс (30 очков, восемь подборов и восемь передач) и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (30 очков и 10 ассистов, а также два подбора).

