Единая лига: расписание матчей на 7 января

Сегодня, 7 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 5 января:

13:00 мск — «Енисей» — «Самара»;

15:00 мск — «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 17 побед и два поражения. Вторую позицию занимает казанский УНИКС с тем же показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед и шесть поражений).

